Wie Whatsapp-Gruppen die Polizei austricksen

Gesetzliche Regelung: Was «öffentlich» genau heisst, ist (noch) unklar

In den letzten zehn Jahren hat sich die gesetzliche Regelung bezüglich öffentlicher ­Radarwarnungen fundamental geändert.



Am 1. Januar 2013 trat das Massnahmenpaket Via sicura schweizweit in Kraft. Das «Handlungsprogramm für mehr Sicherheit im Strassenverkehr» hatte auch Neuerungen im Strassenverkehrsgesetz zur Folge.



Unter anderem den Artikel 98a, Absatz 3: «Mit Busse wird bestraft, wer ­öffentlich vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr warnt.»



Bei Verstössen gegen diesen Gesetzesartikel hat sich aber noch keine einheitliche Rechtsprechung etabliert. Was «öffentlich» genau bedeutet, definieren heute die Kantone. «Es erfolgt stets eine Beurteilung im Einzelfall», sagt Christof Scheurer, Informationsbeauftragter der Berner Staatsanwaltschaft. «Was unter ‹öffentlich› verbindlich zu verstehen ist, bleibt bis zu einem Bundesgerichtsurteil abzuwarten.» Auch bezüglich Bussen gibt es keine etablierte Praxis. Diese werden «im Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände festgesetzt», so Scheurer.



Der prominenteste Fall bezüglich öffentlicher Radarwarnungen ist bisher jener der beiden Facebook-Gruppen «Rennleitung TG» und «Rennleitung SG». Der Ostschweizer Polizei gelang es, die geschlossenen Gruppen zu infiltrieren. In der Folge wurden nicht nur die Administratoren zur Kasse gebeten, sondern alle, die je eine Meldung in der Gruppe verfasst hatten.



Dabei waren öffentliche Radarmeldungen lange Zeit ganz legal im Privatradio zu hören. 2008 verbot das Bundesamt für Kommunikation jedoch diese Dienstleistung. Das Verbot brachte einen Stein ins Rollen. Seit 2013 ist alles verboten, was auf Radarfallen aufmerksam macht – so auch Warn-Apps oder Navis mit eingebauter Technik. Wer ein Navi mit solch einer Funktion hat, muss es von sich aus ausschalten. Nur Warnungen von Person zu Person sind heute gesetzlich noch erlaubt. (qsc)