Wenn die Dorfbeiz dem Dorf gehört

Kirche, Kaffee, Kuchen

Um die oftmals letzte Beiz im Dorf vor dem Aus zu bewahren, springt auch mal die Bevölkerung in die Bresche. Nebst Radelfingen und Kallnach (siehe Haupttext) gibt es andere Beispiele, wie marode Gastrobetriebe am Leben erhalten werden. In zwei weiteren Betrieben hat die Kirche die Hand im Spiel.



So ist das «Bistro Chiuche Egge» in Niederscherli nach der Schliessung des Bären der einzige gastronomische Treffpunkt im Dorf. Das Bistro wird im Auftrag der reformierten Kirchgemeinde von fünfzehn Freiwilligen betrieben. Kaffee, Kuchen, gemütliches Beisammensein, das war die Idee bei der Gründung vor vierzehn Jahren.



«Heute sind wir zu einem Treffpunkt für das ganze Dorf geworden und haben nicht selten volles Haus», sagt Leiter Marc Bloesch, der von diesem Erfolg auch etwas überrascht worden ist. Ein Ausbau sei derzeit jedoch kein Thema.



In Walkringen ist ebenfalls die Kirche in die Gastroszene eingestiegen. 1996 brannte das damalige Sternen-Pub ab. Dies bot der Kirchgemeinde die ­Gelegenheit, das Grundstück gegenüber der Kirche zu kaufen und darauf ein Kirchgemeindehaus zu bauen. Es entstand ein Begegnungszentrum, das Sternenzentrum, in welchem sich auch der Gasthof Sternen befindet. Der anfänglich auf Freiwilligenarbeit basierte Betrieb musste sich professiona­lisieren und ist heute eine gut besuchte Dorfbeiz. sl