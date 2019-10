Weniger jugendliche und junge Arbeitslose

Insgesamt wiesen alle Branchen stabile oder rückläufige Arbeitslosenzahlen auf. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse blieb die Quote im Vergleich zum Vormonat stabil. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 1,8 Prozent.

In vier von zehn Verwaltungskreisen waren weniger Menschen ohne Job, in den übrigen Verwaltungskreisen blieb die Zahl der Arbeitslosen stabil oder stieg leicht an. Am stärksten war der Anstieg in der Tourismusregion Obersimmental-Saanenland. Die Spannweite liegt zwischen 0,7 Prozent (Frutigen-Niedersimmental und Interlaken-Oberhasli) und 2,8 Prozent (Biel).

Insgesamt waren im September 9395 Personen ohne Arbeit. Verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres waren dies 208 Personen weniger.