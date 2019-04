Weniger Arbeitslose im März

Erneuter Rückgang

Bereinigt um saisonalen Einflüsse (wie etwa das Wetter, Ferien und Feiertage) sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat von 1,9 auf 1,8 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr sind 1‘259 Personen weniger arbeitslos.

Die Arbeitslosigkeit nahm in acht von zehn Verwaltungskreisen ab. In den Kreisen Frutigen-Niedersimmental und Obersimmental-Saanen stieg sie an. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen geht von 1,0 in Frutigen-Niedersimmental bis bis 2,9 Prozent in Biel.

Vorwiegend in der Industrie wurden 6 Gesuche zur Kurzarbeit eingereicht, die 129 Beschäftigte betrafen.