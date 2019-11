Was sich mit dem Bergregalgesetz ändert

Ohne Diskussionen hat der Grosse Rat das «Gesetz über das Bergregal und die Sondernutzung des öffentlichen Untergrunds» in zweiter Lesung angepasst. Doch was genau hat er entschieden? Der Versuch einer Vereinfachung.

Was ändert sich mit der Revision des Bergregalgesetzes?

Wofür bisher die Zustimmung des Kantons reichte, braucht es künftig eine Konzession: für die Nutzung des öffentlichen Untergrunds. Damit ist jener Bereich gemeint, der mehr als nur ein paar Meter unter dem Garten des Einfamilienhäuschens liegt. Das Privateigentum geht nicht bis hinab zum Mittelpunkt der Erde, sondern nur so tief, wie «ein schutzwürdiges Interesse an der Ausübung des Nutzungsrechtes besteht». Wo was endet und beginnt, ist nicht ganz genau definiert. Dafür, was davon erfasst wird: die Förderung von Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran, Erzen sowie Edelmetallen.