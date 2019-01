7: Muss ich künftig bei ­meinem Haus selbst ­Energie produzieren?

Neubauten müssen einen Teil ihres Stroms selbst erzeugen. Die Mustervorschriften der Kantone sehen Mindestleistungen vor. Bei einem Einfamilienhaus ist das etwa eine Fotovoltaikanlage von circa 15 Quadratmetern. So will es die Berner Regierung per Verordnung regeln. Wenn eine Fotovoltaikanlage nicht möglich oder sinnvoll ist, kann die Energieeffizienz verbessert werden. Auch dies wird die Regierung mit einer Verordnung regeln. In Sonderfällen können Hauseigentümer von der Pflicht entbunden werden.

Was ein Geak kostet, hängt von der Komplexität des Gebäudes ab. Laut der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion liegt die übliche Spanne bei einem Einfamilienhaus zwischen 400 und 800 Franken, bei einem Mehrfamilienhaus oder einem anderen Gebäude zwischen 600 und 1000 Franken.

8: Wann benötige ich einen Gebäudeenergieausweis der Kantone (Geak), und was kostet dieser?

Ursprünglich war geplant, den Geak bei einer Handänderung zur Pflicht zu machen. Diesen Passus hat der Grosse Rat allerdings aus dem Gesetz gestrichen. Ein Geak ist somit wie bisher nötig, wenn jemand Subventionen für die energetische Sanierung oder für einen sehr energieeffizienten Neubau möchte. Und neu wenn jemand seine Öl- oder Gasheizung durch eine neue Öl- oder Gasheizung ersetzen will.

9: Welche Kompetenzen erhalten die Gemeinden?

Die Gemeinden dürfen die Vorschriften verschärfen. Sie dürfen Hauseigentümer mit baurechtlichen Grundordnungen oder Überbauungsordnungen dazu verpflichten, einen bestimmten erneuerbaren Energieträger einzusetzen oder das Gebäude an ein Fernwärme- oder Fernkälteverteilnetz anzuschliessen. Sie dürfen zudem die Anforderungen an die Eigenstromerzeugung erhöhen und für Neubauten eine Gesamtenergieeffizienz vorschreiben. Die Baubewilligungsbehörde ist meist in der Gemeinde, über Ausnahmen entscheidet das kantonale Amt für Umweltkoordination und Energie.

10: Stimmt es, dass der Kanton Bern bereits eines der strengsten Energiegesetze hat?

Der Kanton Bern war ein Vorreiter, da er bereits 2012 und 2016 einige Module der sogenannten Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich aus dem Jahr 2014 umgesetzt hat. Laut der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) gerät Bern ohne das geplante Gesetz im Vergleich zu den anderen Kantonen ins Hintertreffen. Die Gegner kritisieren, dass nicht alle vorgesehenen Änderungen in den Richtlinien der Kantone vorgeschrieben sind. Laut der BVE ist dies für die Einschränkungen von Ölheizungen in neuen Wohnbauten, bei den Gemeindekompetenzen und bei den Regelungen für Lichtreklamen der Fall.