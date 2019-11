Warum die Wähler auf dem Land zuhause bleiben

Auf den SVP-Wahlplakaten, die am Dorfausgang an der Strasse aufgestellt sind, fällt neben dem Gesicht von Ständeratskandidat Werner Salzmann ein alarmgelber Aufkleber auf. «Achtung! Jetzt gilt’s ernst! DIE Wahl am 17. November!» steht darauf. Der warnende Aufruf, den SVP-Kantonalpräsidenten beim zweiten Ständeratswahlgang zu wählen, kommt nicht von ungefähr.