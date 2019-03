Eingefädelt hat den Deal die kantonale Wirtschaftsförderung. Nachdem man sich von Kritikern lange hatte anhören müssen, wie schlecht es um den Wirtschaftsstandort Bern steht, war diese Erfolgsmeldung Balsam für die Seele vieler Politiker. «Der Entscheid zeigt, dass die Stadt Bern ein attraktiver Standort ist», sagte etwa der Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold (SP).

Geschäftsleitung bestätigt Gespräche

Diese Freuden sind nun aber Sorgen gewichen. Ende Februar tauchten auf Wirtschaftsportalen erste Gerüchte auf, dass der deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen die Wabco-Gruppe übernehmen will. Als der Aktienkurs der Wabco in einem Handelstag um 10 Prozent in die Höhe schnellte, sah sich das Unternehmen zu einer Stellungnahme gezwungen.

Darin bestätigte die Geschäftsleitung, dass derzeit Gespräche stattfinden. Eine Garantie für eine Vereinbarung gebe es jedoch keine. Trotzdem beflügelte diese Nachricht die Fantasien der Anleger aufs Neue. Der Aktienkurs stieg am Folgetag um weitere 10 Prozent an. Da sich sämtliche Aktien der Wabco in Streubesitz befinden, dürfte es vor allem eine Preisfrage sein, ob ein Deal mit der ZF Friedrichshafen zustande kommt.

Kanton hat sich abgesichert

In Bern sorgen die Übernahmegerüchte für Verunsicherung. Grossrat Daniel Arn (FDP, Muri) reichte Anfang März beim Regierungsrat eine Anfrage ein. Er wollte wissen, wie sich eine mögliche Übernahme der Wabco auf die Vereinbarungen, die das Unternehmen mit dem Kanton Bern hat, auswirken würde. Als neu angesiedelte Firma profitiert die Wabco mutmasslich von grosszügigen Steuerregelungen. So kann der Kanton Bern einer Unternehmung die Gewinnsteuern bis zu 10 Jahre um bis zu 100 Prozent erlassen.

Der Regierungsrat bestätigt im Antwortschreiben auf Arns Anfrage, dass auch er Kenntnis von den Gesprächen hat. Sonst hält er den Ball aber flach. «In der Wirtschaftswelt werden Firmenübernahmen regelmässig geprüft oder durchgeführt», heisst es im Schreiben.