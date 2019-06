Viele Frauen und ein nerviger Rapper

Aber Mockasins Musik lädt auch weniger zum Tanzen als zum Träumen ein. Es sind Songs, wie man sie aus Filmen kennt, wo ein Mann spätnachts in einer Hotelbar einsam an einem Glas Whisky nippt und plötzlich einer geheimnisvollen Frau begegnet. «Forever Dolphin Love» heisst eines seiner Lieder, wo eine eingängige Melodie auf ein Minimum an Text und Mockasins verblüffend echt klingendes Delfingeschnatter trifft.

Weniger gelungen war derweil der Auftritt des britischen Rappers Slowthai. Die Erwartungen an den Newcomer waren gross. Aber der Funken wollte von ­­Beginn an nicht so recht überspringen. Als dann ein Zuschauer ein Bier auf die Bühne warf, kippte Slowthais Gereiztheit in Aggression über.

Er verlangte, dass man ihm den Übeltäter auf die Bühne ausliefern solle. Er hätte die Zuschauer aber genauso gut nach einem Privatflug auf den Mond fragen können – das schrullige Bad-Bonn-Publikum gibt augenscheinlich nicht viel auf platte Hip-Hop-Attitüden. Und so machte Slowthai selbst einen Abstecher in die Reihen, wobei er erst wieder weiter­­rappte, als ein Security den Bierwerfer überzeugen konnte, dass er doch gehen solle, wenn es ihm nicht passe.