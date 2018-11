Ein einziges Geschäft gab es an der Gemeindeversammlung Linden am Mittwochabend zu besprechen: das Budget 2019. Einstimmig genehmigten es die 60 anwesenden Stimmberechtigten. Dies, obschon die Erfolgsrechnung 2019 ein Minus in der Kasse vorsieht. Ein Aufwandüberschuss von rund 260000 Franken ist im Gesamthaushalt vorgesehen, im allgemeinen Haushalt beträgt er knapp 282000 Franken.