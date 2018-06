Verkehrsbussen spülen 37 Millionen in Kantonskasse

1. Bern gibt sich selbstlos

Der überzeugte Autofahrer, der beim Wort Velooffensive aus Ärger am liebsten ins Lenkrad beissen würde, kennt die Szene vielleicht: Mit etwas zu flottem Tempo rasselt er in der Stadt Bern in eine Radarfalle. Er verflucht sich, aber noch viel mehr die rot-grüne Stadtregierung, die jetzt dank seiner Zwangsabgabe die Stadt weiter zur Velocity Nummer 1 umbauen kann.

Das ist jedoch ein Trugschluss. Denn die Stadt Bern verzichtet auf jegliche Busseneinnahmen aus dem Strassenverkehr. Sämtliche Park- und Geschwindigkeitskontrollen fallen in das Aufgabengebiet der Kantonspolizei, die Einnahmen daraus fallen dem Kanton zu.«Das Auslagern der Verkehrskontrollen kommt die Stadt unter dem Strich weit günstiger», hält Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause fest. Man habe bei der Einführung der Einheitspolizei vor zehn Jahren die möglichen Modelle aufgerechnet.

Das selbstständige Eintreiben von Bussen hätte für eine Stadt in der Grössenordnung von Bern hohe Kosten zur Folge, wie Nause weiter ausführt. Viel zusätzliches Personal wäre nötig, aber auch das Ersetzen der teils veralteten Radaranlagen.

Beim Kanton gibt es keine Auskunft über die jährliche Höhe der Busseneinnahmen auf Stadtgebiet. Als Grössenordnung muss die Angabe von rund 12 Millionen Franken reichen aus der Zeit vor der Einheitspolizei.

2. Biel schröpft, Muri hätschelt

Gemäss geltendem Gesetz fällt das Eintreiben von Verkehrsbussen in die Kompetenz des Kantons. Eine Gemeinde darf jedoch selber aktiv werden, wenn sie mit dem ­Kanton einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. Von den zehn grössten Gemeinden im Kanton verzichtet nebst Bern nur Steffisburg aufs Busseneintreiben.

Die anderen acht nutzen die Möglichkeit, um damit ihre Gemeindekasse aufzubessern. Zwei Möglichkeiten gibt es hierfür. Da wäre zum einen das ­zurück­haltendere Modell, das Thun, Muri, Langenthal und Lyss ­anwenden. Dort hat man beschlossen, ausschliesslich den ­ruhen­den Verkehr selber zu kontrollieren – also Parkbussen zu verteilen.

Will eine Gemeinde nicht nur gegen Park-, sondern auch gegen Temposünder vorgehen, kann sie das in einem sogenannten Ressourcenvertrag mit der Polizei festhalten. So handhaben es die Gemeinden Köniz, Ostermundigen, Burgdorf und Lyss. Dadurch generiert eine Gemeinde sofort mehr Busseneinnahmen.

Wie viel das ausmachen kann, zeigen die beiden Extreme der zehn untersuchten Gemeinden. Muri nahm letztes Jahr nur mit Parkbussen knapp 50'000 Franken ein. Biel hingegen besserte die Staatskasse mit Park- und Tempobussen 2017 um beinahe 5 Millionen Franken auf. Das ist auch unter der Berücksichtigung, dass Biel viermal mehr Einwohner als Muri hat, eine grosse Differenz.

3. Radarfallen sind lukrativ, Parkbussen nicht

Dass ­Radarfallen lukrativ sind, bestätigen auch Zahlen in Ostermundigen. Dort sind 82 Prozent aller Bussen Geschwindigkeitsübertretungen. Oder in Köniz. Dort spülen Parksünder rund 500'000 Franken in die Kasse, Temposünder jedoch 1,5 Mil­lionen.

Die Gemeinden, welche beim Büssen des rollenden Verkehrs aktiv sein wollen, müssen ihre Radaranlagen selber berappen. Ein mobiles Radargerät kostet rund 200'000 Franken, was auf den ersten Blick ziemlich teuer erscheint. Doch die Anschaffungskosten holt die Gemeinde bereits im ersten Jahr um ein Vielfaches wieder herein, wie die Gemeinden bestätigen.

Ein cleverer Trick, um die teuren Radaranlagen noch effizienter einzusetzen, zeigt etwa Ostermundigen. Die Gemeinde betreibt vier stationäre Anlagen. Nur in zweien davon ist jedoch eine Kamera installiert, die anderen bleiben Attrappen. Die Autofahrer wissen jedoch nicht, welche in Betrieb sind und welche nicht. Denn die Kameras werden von Zeit zu Zeit von einem Standort zum anderen gezügelt.

Damit spart die Gemeinde viel Geld. Denn die blosse Hülle eines stationären Radarmessgeräts kostet laut Peter von Arx, Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit in Ostermundigen, rund 20'000 Franken. Die Kamera selber stolze 70'000 Franken.

4. Parkbussen haben viele Absender

Nach Angaben der Kantonspolizei Bern treibt rund ein Drittel der 347 Gemeinden im Kanton selber Parkbussen ein. Wegen fehlenden Personals lagern jedoch viele die Kontrolle an private Sicherheitsfirmen wie etwa die Securitas aus. In der Stadt Bern greift auch die Kantonspolizei zu diesem Mittel.

Sie führt zwar selber auch Kontrollen durch, erhält aber Unterstützung von der ­privaten Firma Gayret. «Die ­Mitarbeiter von Gayret Security werden dabei nur für Kontrollen in Zonen mit Parkscheibenpflicht eingesetzt», präzisiert ­Kapo-Mediensprecher Dominik Jäggi.

In Ostermundigen verzichtet man aufs Einsetzen einer privaten Sicherheitsfirma. Ehemalige Polizisten, die jetzt bei der Gemeinde angestellt sind, erledigen den Job. «Sie sind sehr kulant und haben von uns auch keinen politischen Druck, möglichst viele Bussen zu verteilen», sagt der Sicherheitsverantwortliche Peter von Arx. Er kann sich gut vorstellen, dass die Kontrolleure einer privaten, gewinnorientierten Firma mehr Druck in diese Richtung spüren.

5. Der Kanton profitiert ordentlich mit

Grundsätzlich ist es so, dass der Kanton via Kantonspolizei überall Verkehrsbussen eintreiben kann. Dadurch nahm er in den letzten fünf Jahren zwischen 37 und 39 Millionen Franken ein. Die Kantonspolizei Bern verfügt heute im ganzen Kanton Bern über insgesamt 47 stationäre und 14 semistationäre beziehungsweise mobile Überwachungsanlagen, wie Dominik Jäggi mitteilt.

Einnahmen generiert der Kanton aber nicht nur durch seine eigenen Radaranlagen, die Staatskasse profitiert auch von den Geschwindigkeitsmessungen der Gemeinden. Und zwar dann, wenn es bei einem Temposünder zu einer Anzeige kommt. Konkret: Wer in einer Gemeinde wie Köniz, die selbst Radargeräte betreibt, in einer 50er-Zone bis zu 65 Stundenkilometer fährt, erhält eine normale Ordnungs­busse.

Dieser Ertrag geht an die Gemeinde. Wer jedoch über 65 Stundenkilometer fährt, kriegt ausserdem von der Staatsanwaltschaft eine Anzeige aufgebrummt. In diesem Fall fliesst der gesamte Bussenertrag in die Kantonskasse, und Köniz geht leer aus.

6. Die Einnahmen stagnieren grösstenteils

Betrachtet man die zehn grössten Gemeinden im Kanton, so stagnieren die Busseneinnahmen in den letzten fünf Jahren hauptsächlich. Die Ausnahmen sind Lyss, Köniz und Burgdorf, welche eine Zunahme verzeichnen konnten.

Biel profitiert 100-Mal mehr als Muri. Quelle: Gemeindebehörden

In Lyss geschah dies aufgrund eines neuen Parkreglements, das die Zonen auf das ganze Siedlungsgebiet ­erweiterte, wie Thomas Peter, Abteilungsleiter Sicherheit, mitteilt. Diese Massnahme peppte die Gemeinderechnung ordentlich auf. Während 2016 die Parkbussen nur 84'000 Franken ausmachten, stiegen sie im Folgejahr auf 239'000 Franken.

Bei den beiden anderen Gemeinden waren neue Radaranlagen der Treiber. Aufs Jahr 2016 hin stockte die Gemeinde Köniz von fünf auf sieben Radaranlagen auf. Nach 1,47 Millionen Franken im Jahr 2015 stiegen so die Einnahmen bis 2017 auf 2,09 Millionen Franken.

In Burgdorf ist die Situation etwas komplizierter. Seit 2010 besitzt die Stadt eine Radaranlage, wie Urs Lüthi von der Sicherheitsdirektion mitteilte. 2015 schloss Burgdorf zusammen mit sechs anderen Nachbargemeinden einen regionalen Ressourcenvertrag mit der Kantonspolizei ab.

Die sieben Gemeinden schafften ein neues Radargerät an, dieses kommt seither abwechselnd in jeder Gemeinde zum Einsatz. Burgdorf besserte seine Einnahmen dadurch von 766'580 (2014) auf 1,21 Millionen Franken (2017) auf.

7. Bussen eintreiben ist eine stark reglementierte Sache

Der Vorwurf ist immer wieder zu hören: Mit willkürlich aufgestellten Radarfallen bessern die Gemeinden ihre Rechnung auf. Bei dieser Behauptung wird nicht ­berücksichtigt, welch strenge kantonale Vorgaben die Gemeinden in ihrem Spielraum einschränken.

«Wir können nicht einfach, wie und wo es uns gerade passt, eine Radaranlage aufstellen», sagt Peter von Arx, Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit in Ostermundigen. Die Geschwindigkeitskontrollen hätten der Verbesserung der Verkehrs­sicherheit zu dienen – wie etwa bei einem Fussgängerstreifen.

Der Kanton bewillige einen Standort erst, nachdem er diesen eingehend inspiziert habe. «Es kann mir niemand sagen, wir betrieben Geldmacherei», sagt von Arx bestimmt. Denn auch der Kanton wisse, wie politisch heikel das Aufbessern der Staats­kasse durch Bussen sei. (Berner Zeitung)