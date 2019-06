Verhaltener Widerstand gegen neue Spitalplanung

Liste unter Verschluss

Ob der vergleichsweise verhaltene Widerstand ein Zeichen für eine neue, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Spitälern ist oder vielmehr zeigt, dass die angekündigte stärkere Steuerung nun doch nicht so konsequent umgesetzt wird, ist unklar. Denn Schnegg hält die Liste nach wie vor unter Verschluss.

Vor einem Monat noch kündigte seine Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) zwar an, das Dokument werde nach dem Ende der 30-tägigen Beschwerdefrist veröffentlicht. Jetzt heisst es, dass die Publikation erst am 1. Juli erfolgen wird. Also zu dem Zeitpunkt, auf welchen die Liste auch in Kraft tritt.

Mindestens zehn Fälle

Bis zu diesem Datum wissen somit nur die Spitäler selbst, welche Operationen sie künftig noch anbieten dürfen. Weder die Zuweiser noch die Versicherer haben Kenntnis davon. Die GEF sieht darin aber kein Problem.

Die Kliniken hätten bereits im September 2018 einen Entwurf der neuen Verfügung erhalten. Somit wäre es für sie möglich gewesen, allfällige Änderungen im Angebot den Zuweisern oder auch den Patienten selbstständig zu kommunizieren.

Mit der neuen Liste will der Kanton spezialisierte Behandlungen auf weniger Standorte konzentrieren und Gelegenheitseingriffe vermeiden. Dazu wurden die Mindestfallzahlen konsequent umgesetzt.

Spitäler, die bei 26 definierten Operationen – beispielsweise Magenbypass-Eingriffe – nicht auf mindestens zehn Fälle gekommen sind, sollten somit die Bewilligungen nicht mehr erhalten haben.

«Softe» Vorgaben

Damit geht Bern aber weniger weit als etwa der Kanton Zürich, der in der Spitalplanung schweizweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Für sechs Gruppen von Operationen gelten dort beispielsweise nicht nur Mindestfallzahlen pro Spitalstandort, sondern auch pro Chirurg. So hat die Berner Spitalamtsleiterin Annamaria Müller die neuen Regelungen im Vergleich zu Zürich kürzlich auch als eher «soft» bezeichnet.