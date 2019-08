Velofahren – Spass für Spinner?

Die Aareroute! Oskar Balsiger lacht in den Telefonhörer – und dann purzeln die Geschichten nur so aus ihm heraus. Balsiger (74), langjähriger Berner SP-Stadtrat, ist so etwas wie ein Urgestein der Velobewegung.

Der Ingenieur und Raumplaner gehörte 1985 zu den Gründungsmitgliedern von Pro Velo und baute ab 1987 im Auftrag des SP-Regierungsrats Gotthelf Bürki die kantonale Fachstelle Velo auf, die heute Fachstelle Langsamverkehr heisst. Der Kanton Bern gehörte, was Velowege angeht, zu den Schrittmachern der Schweiz, und etwas überspitzt kann man sagen: An der Aare ­begann, was heute Standard ist.