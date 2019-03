Ungewöhnliche Häufung von Fehlalarmen

«Wieder einmal», könnte man sagen, nachdem erst am Montag eine Sirene in Bern gleich fünfmal fälschlicherweise losging. Ebenfalls in Bern mussten – oder durften – die Behörden Ende Februar und Anfang März zweimal Entwarnung geben nach einem Fehlalarm.

Heute war um zirka 1035 Uhr in der Stadt #Bern kurzzeitig ein #Sirenenalarm hörbar. Es handelt sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 1. März 2019

Heute war um zirka 1110 Uhr in der Stadt #Bern kurzzeitig ein #Sirenenalarm hörbar. Es handelt sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 28. Februar 2019

«Tatsächlich eine ungewöhnliche Häufung», hält auch Olivier Andres, Stabschef des Amts für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern, fest. Nach Angaben des Amtes ist es heuer bereits an sieben Standorten im Kanton zu Sirenen-Fehlalarmen gekommen, während der Schnitt der letzten Jahre bei insgesamt rund neun Fällen liege.

Allerdings geht Andres nach aktuellem Kenntnisstand von einer zufälligen Häufung aus, «da die bisher bekannten Ursachen für die Fehlalarme unterschiedlich sind und kein Muster erkennbar ist.»

In einem Fall war eine Korrosion (Eindringen von Wasser in den Schlüsselschalter) der Grund,

ein Fall war auf eine Fehlmanipulation zurückzuführen,

in einem Fall wurde zwar ein Fehlalarm via Radio vermeldet, die Sirene heulte jedoch nicht,

zwei Fälle (Auslösung der selben Sirene) in der Stadt Bern waren auf Bauarbeiten zurückzuführen,

in drei Fällen (darunter die jüngsten Fehlalarme von dieser Woche) sind die Ursachenabklärungen durch die Liefer-/Installationsfirmen der Sirenen noch im Gange.

Natürlich gelte es, Fehlalarme zu vermeiden, damit die Bevölkerung nicht abstumpft. Ganz zu vermeiden sei es aber nicht. Defekte Sirenen werden vom Netz genommen, repariert und wieder angeschlossen. «Die Alarmierung der Bevölkerung bleibt durch andere stationäre Sirenen oder mobile Sirenen sichergestellt», beteuert Olivier Andres. Aktuell befinden sich im Kanton Bern 674 stationäre Sirenen.