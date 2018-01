Ungebetene Gäste im Auto

Lautes Uno-Spiel oder nackte Männer auf einem Verkehrskreisel: Die Kantonspolizei und die Berufsfeuerwehr Bern hatten 2017 so einige skurrile Einsätze. Illustration: Max Spring

Mitte Mai erreicht die Berufsfeuerwehr Bern ein Mail aus der Kindertagesklinik: «Könnten Sie uns helfen, eine Wespe zu organisieren?» Im Rahmen einer Reexposition sollte ein Kind kontrolliert von einer Wespe gestochen werden. Im Wissen, dass das Kind von Fachpersonal wohlbehütet und eng betreut wird, konnte dem Wunsch entsprochen werden.

Auf einer Kontrollfahrt in einer lauen Sommernacht machte eine Polizeipatrouille eine aussergewöhnliche Entdeckung. Fünf junge Männer dekorierten stramm stehend einen Kreisel in Worb und präsentierten sich den Verkehrsteilnehmern.

Pikant: Sie waren lediglich mit Socken und Turnschuhen bekleidet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen «Lausbubenstreich» handelte. Ob es den jungen Herren bei den sommerlichen Temperaturen wohl etwas zu warm geworden war?

Anruf aus dem Berner Botschaftsviertel: In einer Botschaft sei eine Schlange entdeckt worden. Drei Feuerwehrmänner rücken mit dem Kleinalarmwagen aus und lokalisieren das circa 70 Zentimeter lange Reptil in einem Lichtschacht.

Rasch konnten sie aber Entwarnung geben: Bei der Schlange handelte es sich um eine Ringelnatter, also um ein ungefährliches Tier. Sorgfältig wurde die Schlange in einen Sack gesteckt und kurze Zeit später im nahen Dählhölzliwald, unweit des Tierparks – in ihrer gewohnten Umgebung – wieder freigelassen.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bern meldete der Polizei, dass in einer benachbarten Wohnung eine Party mit sehr hohem Lärmpegel im Gang sei. Vor Ort konnten die ausgerückten Polizisten im Innern der Wohnung zwar Stimmen wahrnehmen, für eine Ruhestörung waren diese jedoch zu leise.

Also nahmen die Beamten nochmals Kontakt mit dem Melder auf und konnten ihn beschwichtigen. Einige Tage später meldete sich der Mann erneut bei der Polizei: Die Polizisten hätten angeblich Hörgeräte getragen.

Diese seien sicherlich schlecht eingestellt gewesen, weshalb die Polizisten auch den Lärm nicht hätten feststellen können. Wie sich her­ausstellte, handelte es sich bei den vermeintlichen Hörgeräten lediglich um die Funkgarnitur mit Ohrstöpseln.

5.20 Uhr: Der automatische Alarm aus einer Pizzeria im ­Holligenquartier erreichte die Berufsfeuerwehr Bern. Die ausgerückten Männer stellten im Lokal Rauch fest – ausgelöst von Räucherstäbchen. Der Einsatz konnte rasch beendet werden.

Ein besorgter Bürger meldete der Polizei an einem Samstag zu sehr später Stunde, dass aus dem Nachbarhaus Geschrei zu hören sei. Die ausgerückten Polizisten konnten im besagten Haus jedoch keinen Lärm mehr feststellen.

Trotzdem erkundigten sie sich bei den Bewohnern, ob alles in Ordnung sei. Diese berichteten von einem gemeinsamen UNO-Spiel, bei dem ein Spieler mehrere Karten aufnehmen musste. Dieser zeigte sich darüber wenig erfreut, woraus ein etwas lauteres Gespräch resultierte.

An einem schönen Frühlingsmorgen meldeten aufmerksame Passanten der Berufsfeuerwehr Bern eine imposante Rauchwolke beim Hauptbahnhof. Der Löschzug rückte aus, doch schon bei der Anfahrt näherte sich der Verursacher: Eine Dampflokomotive. Der Heizer hatte wohl etwas gar viel angeheizt.

Eine verängstigte Bürgerin in Bern meldete eines Abends der Polizei, dass sie ein verdächtiges Paket mit ausländischem Absender und einem Gefahrenzettel in ihrem Treppenhaus entdeckt habe.

Die ausgerückten Polizisten erkundigten sich wegen des Textes bei einem Spezialisten des Dezernats Brände und Explosionen über das weitere Vorgehen. Der Spezialist entschied sich, ebenfalls auszurücken und das Paket vor Ort zu scannen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich beim Inhalt des Pakets um ein bestelltes iPad handelte – das die Melderin selbst bestellt hatte.

Betriebsführung im neuen Stützpunkt der Berufsfeuerwehr Bern: Ein Dreikäsehoch lässt auf der Führung kein Auto aus, will immer wieder in die Führerkabinen steigen und fragt dabei dem jungen Feuerwehrmann, der die Gruppe betreut, Löcher in den Bauch.

Schliesslich ist die Führung zu Ende, man verabschiedet sich vor der Kaserne. Der Kleine schaut andächtig das grosse Gebäude an und meint zum Feuerwehrmann: «Da schaffe bald scho ig!»

Wegen einer Meldung, dass sich ein Mann mit einer Pistole in einem Restaurant in Bern aufhalte, wurden umgehend mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten. Der Mann trage die Waffe angeblich unter dem T-Shirt, hiess es.

Während der Kontrolle im Restaurant stellte sich heraus: Der Mann trug lediglich ein Blutdruckmessgerät auf sich. Nach der entsprechenden Feststellung senkte sich der Puls aller Beteiligten wieder.

Seit Stunden verharrt im Mattenhofquartier eine Katze auf einem Baum. Alles Rufen nützt nichts. Schliesslich rückt die Berufsfeuerwehr im Kleinalarmwagen mit Leiter an. Doch der Feuerwehrmann auf der Leiter kriegt den jungen Kater auch nicht zu fassen, er weicht immer wieder aus.

Schliesslich versucht es der Mann mit gutem Zureden und siehe da: Der Kater kommt auf den Retter zu und lässt sich ohne weiteres auf dessen Schulter setzen. Das Heruntersteigen verläuft ohne Probleme, und die beiden Feuerwehrmänner, welche die Leiter gesichert haben, stellen anerkennend fest, dass die Berufsfeuerwehr nun auch einen Katzenflüsterer in ihren Reihen hat.

«Da hat wohl jemand ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon in mein Auto geschmuggelt», staunte ein Autolenker, als er diese Gegenstände eines Fremden in seinem Fahrzeug in der Nähe des BEA-Geländes in Bern fand. Hinzu kam, dass der Schalthebel abgebrochen und der Batteriestand des Autos wegen der eingeschalteten Innenbeleuchtung niedrig war.

Was hat sich im Fahrzeug abgespielt? Der Besitzer des Portemonnaies hatte an der BEA eine nette Bekanntschaft gemacht. Zusammen suchten sich die beiden einen kuschligen Platz für ein ungestörtes Schäferstündchen – und fanden eben jenes Auto.

Als der Mann aus seinem Nickerchen danach wieder aufwachte, war die Dame verschwunden. Er verliess fluchtartig das fremde Auto und liess von ihm unbemerkt das Portemonnaie und das Mobiltelefon zurück.

Eine besorgte Mutter in Brügg meldete an einem Nachmittag im Februar, dass ihr Sohn verschwunden sei. Sie habe ihre Wohnung gelüftet und nun sei der Junge nicht mehr aufzufinden.

Kurze Zeit später meldete die ausgerückte Polizistin, dass der kleine Mann von seinem Vater aufgespürt werden konnte. Möglicherweise war es ihm beim Lüften etwas zu kalt geworden: Er hatte sich in eine Schublade zurückgezogen und war dort kurzerhand eingeschlafen.

Frühmorgens im Februar fühlte sich eine Autolenkerin in Interlaken verfolgt. Sie meldete der Polizei, dass ein Fahrzeug direkt hinter ihr parkiertes Auto gefahren sei, so, dass sie das Parkfeld über die Wiese habe verlassen müssen.

Das andere Auto stehe nun immer noch am selben Ort, und die Lichthupe werde betätigt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen Neulenker in der Fahrschule handelte. Auch Lichthupen will gelernt sein! (Berner Zeitung)