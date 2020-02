Sturmtief Petra: ein Verletzter im Oberland, Baumsturz im Dählhölzli

Der Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern rät dringendst von Waldbesuchen ab. Durch den Sturm „Petra“ wurden Bäume umgeworfen und stehende Bäume destabilisiert. Bitte beachten: Auch Tage nach dem Sturm können Bäume ohne Vorzeichen umfallen. https://t.co/Pg06tzmcdkpic.twitter.com/bABrgGhh59 — Burgergemeinde Bern (@BGBern) February 4, 2020

Der Forstbetrieb habe seine Arbeiten auf «Sturmmodus» geschaltet. Prioritär gehe es um die Beseitigung der Schäden am Wisentgehege im Dählhölzli und auf dem Veloweg im Bremgartenwald. In einem weiteren Schritt werden die Sturmschäden in den Erholungswäldern und den übrigen Wäldern der Burgergemeinde Bern erhoben. Anschliessend starte die Aufarbeitung aller Schadenplätze. Zum Ausmass der Schäden konnte die Burgergemeinde noch keine Angaben machen.

In der Lorraine stürzte ein Baum auf die Strasse

Auf dem Gebiet der Stadt Bern gab es bis zum Morgen acht Einsätze, wie ein Sprecher von Schutz und Rettung Bern erklärte. So stürzte im Lorrainequartier ein Baum auf die Strasse und traf auch ein Auto. Verletzte gab es nicht.

Der Verkehr wurde da und dort beeinträchtigt. So war die Kantonsstrasse Burgdorf-Fraubrunnen auf dem Teilstück zwischen Lyssach und Kernenried am Dienstagmorgen wegen Sturmschäden noch immer gesperrt.

Wegen des Sturmtiefs Petra ist auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Update folgt. pic.twitter.com/F2Za3ChVAx — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) February 4, 2020

Die heftigen Sturmwinde haben an verschiedenen Orten auch zu Stromausfällen geführt. Der Berner Energiekonzern BKW teilte am Dienstagvormittag mit, dass noch rund 600 Kunden ohne Strom seien.

Zu dem Ausfällen kam es in der Nacht ab 2.45 Uhr, als die stärksten Böen über den Kanton fegten. Von den Störungen im Stromnetz waren insgesamt rund 12'000 BKW-Kunden betroffen. Netzspezialisten des Energiekonzerns waren die ganze Nacht im Einsatz, um die Störungen zu beheben.

Derzeit kann das Unternehmen noch nicht sagen, bis wann die noch bestehenden Unterbrücke behoben sein werden. Zu Stromunterbrüchen kommt es beispielsweise, wenn Äste oder Bäume in Stromleitungen fallen. Solche Störungen liessen sich trotz Instandhaltungsarbeiten nicht vollumfänglich vermeiden, schreibt die BKW in ihrer Mitteilung.

Die detaillierte Karte finden Sie hier.