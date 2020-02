Sturm hält Berner Einsatzkräfte weiter auf Trab

Auf dem Jungfraujoch im Berner Oberland wurden 193 Stundenkilometer gemessen, wie Eugen Müller, Meteorologe bei Meteoschweiz, auf Anfrage sagte. Auf dem Chasseral im Berner Jura blies der Orkan mit bis zu 131 km/h. Auch in erhöhten Lagen des Mittellands wurde teilweise heftige Böen gemessen. In Mühleberg-Stockeren lagen die Spitzen zwischen 22 und 23 Uhr bei 130 km/h. In den Alpentälern waren es bei Brienz noch 124 km/h.

Im Flachland wurden verbreitet Windgeschwindigkeiten von 70 bis 90 km/h registriert. Damit sei die zweite heftige Phase von Wintersturm Sabine etwas schwächer gewesen als die erste vom Montagmorgen, sagte Müller.

230 Meldungen seit Sonntag

Der Sturm hält die Einsatzkräfte im Kanton Bern weiter auf Trab. Rund 70 Meldungen gingen von Montagabend bis Dienstagmorgen bei der Kantonspolizei ein, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Seit Sonntag waren es insgesamt 230 Meldungen.

Zumeist ging es um umgestürzte Bäume und Äste, die auf Strassen fielen und dadurch den Verkehrsfluss beeinträchtigten. Verschiedene Strassenteilstücke sind nach wie vor gesperrt. Vereinzelt wurden zudem Dächer beschädigt. Angaben über Verletzte liegen der Kantonspolizei Bern keine vor.

Verkehr betroffen

Auf der A1 behinderten in der Nacht auf Dienstag umgestürzte Bäume zwischen Luterbach SO und Kriegstetten BE den Verkehr in Richtung Bern. Auch auf dem Schienennetz gab es am frühen Dienstagmorgen mehrere Unterbrüche, namentlich im Jura. Wegen umgestürzter Bäume waren im Berner Jura die Bahnstrecke Court – Moutier BE unterbrochen.

Bergbahnen auch am Dienstag geschlossen

Das Sturmtief sorgte auch am Dienstag für geschlossene Bergbahnen. Eine Übersicht: Im Skigebiet Jungfrau fährt die Wengernalpbahn bis zur Brandegg und Wengernalp. Kleine Scheidegg und Jungfraujoch sind geschlossen. Der Skilift Bumps und die Sesselbahn Innerwengen-Allmend sind in Betrieb.

Am Schilthorn sind nur die Bahnen bis Mürren, Gimmelen, Schiltgrat und die Anlagen im Gebiet Allmendhubel-Winteregg offen.

Im Saanenland sind nur das Zückerli und Saanenmöser-Saanenwald in Betrieb. An der Lenk sind Stoss, Wallegg und Mauren offen.

In Meiringen-Hasliberg bleiben die Anlagen oberhalb Mägisalp und Käserstatt heute zu. Über eine allfällige Inbetriebnahme der unteren Anlagen wird um 10 Uhr Vormittag entschieden.

Wetterberuhigung in Sicht

Am frühen Morgen hat der Wind deutlich nachgelassen. Der Wind bleibe am heutigen Tag aber mässig bis stark, in Verbindung mit Schauern kann er teilweise auch noch stürmisch sein mit Böen um 70 bis 80 km/h, wie der Wetterdienst Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Auch in der kommenden Nacht und am Mittwochvormittag sind bei mässigem Südwestwind noch kräftige Böen möglich.