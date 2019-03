Quelle: Leserreporter/20 Minuten

Der Bahnverkehr aufs Jungfraujoch wurde wegen der starken Winde eingestellt – kein Wunder, bei gemessenen 152 km/h auf dem Joch. Zwischen Worb und Boll-Utzigen musste der Regionalverkehr Biel-Solothurn (RBS) zwischenzeitlich Bahnersatzbusse einsetzen, weil die Züge wegen «Gegenständen in den Fahrleitungen» nicht mehr fahren durften. Seit 10 Uhr verkehrt das «orange Bähnli» wieder normal.

Die Störung konnte behoben werden. Unsere Züge verkehren voraussichtlich ab 10.00 Uhr (Boll-Utzigen 10:05 Uhr) wieder regulär. — Regionalverkehr BeSo (@RBS_ch) 4. März 2019

Windgeschwindigkeiten über 100 km/h

Meteonews meldet, dass im Jura und in der Nordwestschweiz bereits vor 8 Uhr Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 100 Kilometern pro Stunde gemessen wurden. In höheren Lagen kam es sogar schon zu Orkanböen, so etwa auf dem Bantiger, wo 148 km/h gemessen wurden. Auch auf dem Chasseral wars mit 128 km/h recht windig: