Steuerverwalter krebst zurück

Was an einem Tag zählte, gilt am nächsten schon nicht mehr: In der Berner Zeitung vom Freitagsagte der Berner Steuerverwalter Claudio Fischer im Interview mit dieser Zeitung, dass die Gstaader Milliardäre auch vor 2012 nach ihrem weltweiten Lebensaufwand besteuert wurden. Doch bereits einen Tag später krebst er zurück. Seine Aussagen stützen nun die Informationen des Recherchedesks von Tamedia.