Bernerinnen und Berner können ab diesem Jahr ihre Steuererklärung mitsamt allen nötigen Belegen vollständig elektronisch abgeben. Neu müssen Steuerpflichtige auch keine Freigabequittung mehr ausdrucken und sie per Post einschicken.

Wie Steuerverwalter Claudio Fischer am Donnerstag an der Jahresmedienkonferenz der kantonalen Steuerverwaltung sagte, gehört der Kanton Bern mit diesem neuen Angebot national zu den Vorreitern. Es gebe zwar auch andere Kantone, in denen die Steuererklärung elektronisch eingereicht werden könne.