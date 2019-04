Statt Firmen will der Kanton Familien entlasten

Vorgesehen ist weiter eine Übergangsregelung, welche die Mehrbelastung für die knapp 1300 international tätigen Firmen im Kanton Bern bis 2025 abfedern soll. In dieser Zeit bleibt ihre Belastung ungefähr gleich wie heute bei gut 12 Prozent.

Höhere Abzüge

Entlasten will die Regierung mit der neuen Vorlage zudem Privatpersonen. Dies in Höhe von 53 Millionen Franken – jenem Betrag, den der Kanton und die Gemeinden voraussichtlich durch die Neubewertung nicht landwirtschaftlicher Grundstücke mehr an Steuern einnehmen werden. Damit will die Regierung eine vom Grossen Rat überwiesene Motion umsetzen, die eine Steuersenkung für natürliche Personen in dieser Grössenordnung fordert.

Allerdings nicht wie in der Motion vorgesehen mit einer Steuertarifsenkung, sondern mit höheren Abzügen: Der Regierungsrat möchte den Abzug für Versicherungsprämien um durchschnittlich 300 Franken pro Person erhöhen. Dies sei in Anbetracht der steigenden Krankenkassenprämien eine Massnahme, die der breiten Bevölkerung zugutekomme, sagt Finanzdirektorin Simon. 47 der 53 Millionen Franken will der Kanton Bern so den Steuerzahlern zurückgeben.

Weitere 6 Millionen Franken sollen Familien zugutekommen: Die Regierung will den Abzug für die Kinderdrittbetreuung von heute 8000 auf neu 25'000 Franken anheben. So will es auch der Bund bei der direkten Bundessteuer handhaben.

Laut Steuerverwalter Claudio Fischer dürften davon in der Regel jene Familien profitieren, die von der öffentlichen Hand sonst keine Entlastung bei der Drittbetreuung etwa mit Kita-Gutscheinen erhalten. Hintergedanke dabei sei, dass es für gut ausgebildete Frauen wieder attraktiver werden solle, arbeiten zu gehen.

Anlagen entkoppeln

Gemeinden und Städte brachten in den letzten Jahren mit ihrem Widerstand Steuerrevisionen zu Fall. Mit der aktuellen Vorlage kommt die Regierung einer ihrer Forderungen nach: Sie will den Gemeinden finanzpolitischen Spielraum geben, indem diese künftig unterschiedliche Steueranlagen für Firmen und für Privatpersonen ansetzen dürfen.