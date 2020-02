Stapi: «Abbruch kommt nicht überraschend»

Der Berner Regierungspräsident Christoph Ammann (SP) hat sich in der Entscheidphase über die Neustrukturierung der SRG für den Erhalt von möglichst vielen SRG-Stellen in der Stadt eingesetzt. Von einem Wortbruch von SRG-Direktor Gilles Marchand will er jedoch nicht sprechen: «In den Verhandlungen mit der SRG, die der Kanton zusammen mit der Hauptstadtregion Schweiz und der Stadt Bern geführt hat, war eine neue Recherche-Redaktion in einer früheren Phase ein Thema. In den letzten beiden Gesprächen war dies aber kein Diskussionspunkt mehr», sagt er auf Anfrage.