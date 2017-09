Städte zweifeln am Sparpotenzial

Es gibt Posten im 185-Millionen-Sparpaket des Kantons Bern, die wirken im Vergleich zu anderen harmlos. Dennoch bergen sie Sprengstoff. Dazu gehört die Idee, dass der Kanton 3,4 Millionen Franken sparen könnte, indem er ab 2020 die Inkasso- und Quellensteueraufgaben von den Städten Bern, Biel und Thun übernimmt. Heute entschädigt der Kanton die Städte für diese Aufgabe jährlich mit insgesamt 7 Millionen Franken. Würde die kantonale Steuerverwaltung dafür zuständig sein, fiele diese Entschädigung weg. Zudem, so die Überlegung der Regierung, werde die Koordination einfacher. Da der Kanton aber 32 Vollzeitstellen schaffen und zudem Infrastrukturkosten tragen müsste, könnte er netto 3,4 Millionen Franken einsparen.

11,6 Vollzeitstellen weniger

So weit die Berechnungen des Kantons. Die städtischen Finanzdirektoren jedoch haben Zweifel daran und wehren sich. Ihnen sei unklar, wie der Kanton auf ein solches Sparpotenzial komme, so der Tenor. Nun haben sie vom Kanton detailliertere Zahlen gefordert. «Wir glauben nicht, dass der Kanton diese Aufgabe effi­zienter erbringen kann als wir», sagt der Thuner Stadtpräsident und Finanzdirektor Raphael Lanz (SVP). «Wir arbeiten sehr bürgernah – und meistens führen Zentralisierungen eher zu höheren Kosten.» Die Mitarbeitenden, die sich mit den Inkasso- und Quellensteueraufgaben beschäftigen, würden in den Städten zudem meist auch an anderen Orten eingesetzt. Etwa am Schalter.

«Für unsere Steuerverwaltung hätte diese Massnahme massive Auswirkungen», sagt der Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold (SP). 23 Vollzeitstellen sind in Bern für die entsprechenden Aufgaben zuständig. In Biel sind es 12,5 Vollzeitstellen, in Thun 8,1. Macht insgesamt 43,6 Vollzeitstellen. «Es ist unklar, inwiefern der Kanton diese Mitarbeitenden übernehmen würde», sagt Aebersold.

Vor fünf Jahren aufgestockt

Pikant: In Biel wurden die Stellenprozente für die Quellensteueraufgaben erst vor fünf Jahren um 4,5 Vollzeitstellen aufgestockt. Damals übernahm Biel vom Kanton zusätzliche Aufgaben für sämtliche Berner Quellensteuerpflichtige der Kantone Luzern, Jura, Neuenburg, Freiburg, Waadt, Genf und Wallis. Vor diesem Hintergrund sei sie vom nun vorliegenden Sparvorschlag des Kantons «ziemlich schockiert» gewesen, sagt die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle (FDP). Sie ist nicht die Einzige, die sich überrannt fühlt. Seit längerer Zeit prüfen der Kanton und die Städte die Entschädigung der Städte für die Inkasso- und Quellensteueraufgaben. Bevor das Resultat vorliege, präsentiere der Kanton nun einen ganz anderen Vorschlag, kritisieren die städtischen Finanzdirektoren.

(Berner Zeitung)