3½-Zimmer-Wohnung mit Bodenheizung, 4. Stock, Nähe Bahnhof, Bruttomiete: 1195 Franken im Monat. Wer in der Stadt Biel nach einer Bleibe sucht, stösst auf Immobilienportalen auch auf dieses Angebot. Die Wohnung befindet sich in der Überbauung Aarbergstrasse 14/16, an der Hauptverkehrsachse Richtung Innenstadt. Was im Inserat nicht steht: Der Besitzer dieser Immobilie soll Mitte März enteignet werden. Und: Sobald die neue Eigentümerin das Sagen hat, bekommen sämtliche Mieter die Kündigung.