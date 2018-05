Stabwechsel in vier Berner Direktionen

Der Reigen der Schlüsselübergaben in den Berner Direktionen begann am Donnerstagnachmittag an der Münstergasse, am Sitz der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion. Zehn Jahre und zwei Monate war Christoph Neuhaus hier der Hausherr; nun überlässt er sein Büro der neugewählten Evi Allemann (SP).

«Ich bin etwas verwirrt», räumte Neuhaus vor den Medien ein. «Meinen Schlüsselbund habe ich heute morgen zuhause vergessen.» Seiner Nachfolgerin übergab er deshalb einen symbolischen Riesenschlüssel, der sich für solche Stabsübergaben im Keller der Direktion befindet.

Evi Allemann ist die erste Kirchendirektorin, auch wenn sie gar nicht Mitglied einer Kirche ist. Sie kümmert sich künftig auch etwa um Prämienverbilligungen, die Raumplanung und die Kesb. Beim Einlesen in die Dossiers hat sie nach eigenen Angaben erkannt, dass sie eine «extrem vielfältige Direktion» übernimmt.

Ebenfalls am Donnerstag standen die Stabwechsel in zwei weiteren Direktionen auf dem Programm. Polizeidirektor Hans-Jürg Käser (FDP) und Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) reichten ihre Büroschlüssel an Philippe Müller (FDP) und Christine Häsler (Grüne) weiter.

Pulver und Käser traten im März nicht mehr zur Wiederwahl an, sie hatten am Donnerstag ebenso ihren letzten Arbeitstag wie Barbara Egger (SP). Diese übergibt am Freitag die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion an Christoph Neuhaus (SVP).

Die bürgerliche Mehrheit hat sich damit eine weitere Schlüsseldirektion gesichert. Die Rochade wurde möglich, weil Neuhaus als Amtsältester bei der Direktionsverteilung von Ende März zuerst wählen durfte.

Ihre bisherigen Büros behalten Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP), Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) sowie der Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). (tag/sda)