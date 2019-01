Die Berner Kantonsregierung hat am Dienstag eine Vision für den Kanton Bern im Jahr 2030 vorgelegt. Dies zusätzlich zu den Regierungsrichtlinien 2019-2022. In der Vision formuliert sie ausser allgemein gehaltene Ziele auch neue Projektideen.

Wie aus dem Papier mit dem Titel «Engagement 2030» hervorgeht, denkt der Regierungsrat beispielsweise an die Schaffung einer neuen Schule für Präzisions- und Mediziningenieurwesen. Die Rede ist von einem «sitem-insel II». Dies in Anlehnung an das nationale Kompetenzzentrum für translationale Medizin «sitem-insel», das derzeit auf dem Berner Inselspital-Areal am Entstehen ist.