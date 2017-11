«Sion 2026»: Regierungsrat fordert Volksabstimmung

Die Berner sollen an der Urne entscheiden, ob sich ihr Kanton an der Olympiakandidatur «Sion 2026» beteiligen soll. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den nötigen Kredit dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.

Über den Kredit und die Referendumsfrage wird das Kantonsparlament voraussichtlich in der Septembersession 2018 entscheiden, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.

Der Vorschlag dürfte gute Chancen haben, denn der Grosse Rat selber überwies im vergangenen Juni einen Vorstoss, wonach die Berner Bevölkerung frühzeitig zu einer allfälligen Beteiligung des Kantons an «Sion 2026» befragt werden soll.

Namentlich von linksgrüner Seite war im Kanton Bern seit Bekanntwerden der Olympia-Kandidatur immer wieder Kritik zu hören und die Forderung nach einer Volksabstimmung über das Projekt.

Nicht der erste Anlauf

Die Olympiakandidatur schliesst neben dem Wallis auch die Kantone Bern, Waadt, Freiburg und Graubünden ein. Eine Walliser Kandidatur gab es bereits 1999 mit dem Projekt «Sion 2006». Das Internationale Olympische Komitee entschied sich quasi in letzter Sekunde noch gegen Sion und vergab die Spiele ins italienische Turin.

Unvergessen sind die Bilder der enttäuschten Schweizer Delegation mit einem fassungslosen Bundesrat Adolf Ogi, der vor laufenden Kameras die Hände vor dem Kopf zusammenschlug und seinen Emotionen freien Lauf lassen musste.

Schweizer Olympiakandidaturen hatten es bereits in der Vergangenheit nicht immer leicht. So lehnten die Stimmberechtigten bereits in den 1960-er Jahren Kandidaturen ab. Andere scheiterten im internationalen Wettbewerb. Auch in den folgenden Jahrzehnten galt es immer wieder, Niederlagen zu verkraften.

Für die Winterspiele 2010 kandidierten Graubünden und Zürich sowie Montreux mit Bern. Das Sportparlament von Swiss Olympic setzte auf Bern-Montreux, doch zeigten die bernischen Stimmberechtigten dem Projekt 2002 die kalte Schulter. 2013 und 2017 scheiterten Bündner Olympia-Projekte an der Urne.

Auch im Nachbarland Österreich hat sich die Tiroler Bevölkerung Mitte Oktober mehrheitlich gegen eine Olympia-Kandidatur für das Jahr 2026 ausgesprochen. (mb/sda)