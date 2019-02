Ende 2018 gab es in jenen Gemeindeparlamenten in Stadt und Region Bern, die sich in der Mitte der Legislatur befinden, eine grosse Zäsur. Gleich 21 Parlamentsmitglieder sind bei Halbzeit zurückgetreten.

Damit fand das Sesselrücken in den letzten zwei Jahren einen Höhepunkt. Schon knapp ein Viertel der Parlamente ist nicht mehr gleich besetzt wie bei Amtsantritt. Die Rücktrittsgründe sind vielschichtig: Wegzug, Gesundheit, neues politisches Amt, Beruf. Aber wie beim Fussball werden erste taktische Wechsel vorgenommen. Wer bei den nächsten Wahlen nicht mehr antritt, überlässt den Bisherigen-Bonus gerne einem Nachfolger.