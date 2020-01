Schneggs Kampf gegen die steigenden Kosten in seiner Direktion

Wo wachsen die Kosten?

Um 330 Millionen oder 16 Prozent sind die Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen seit 2014 gestiegen. Bis 2023 rechnet man in Schneggs GSI mit einem Plus von weiteren 119 Millionen. Insgesamt fallen dann Kosten in Höhe von 3,2 Milliarden Franken an. Davon trägt der Kanton 2,6 Milliarden, auf die Gemeinden entfallen 592 Millionen. Der grösste Posten: die Spitäler. «Sie müssen sich transformieren, ansonsten verschwinden sie von der Landkarte», erklärte Schnegg.