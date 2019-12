SP arbeitet Volksinitiative für Elternzeit aus

Die SP des Kantons Bern wird in den nächsten Wochen eine Volksinitiative für die Einführung einer Elternzeit im Kanton Bern ausarbeiten. Die Delegierten haben der Parteileitung am Mittwochabend an einem Parteitag diesen Auftrag erteilt.

Wie die Partei nach der Versammlung mitteilte, soll die ausgearbeitete Initiative an einem späteren Parteitag lanciert werden. Der Vorschlag, eine Initiative auszuarbeiten, kam von der Parteileitung. Sie argumentierte im Vorfeld, eine Elternzeit von 38 Wochen führe gemäss Erfahrungen aus anderen Ländern zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen und Eltern insgesamt.