Rot-grün zurück an die Macht?

Zumindest in den Nationalrat ist die amtierende BDP-Regierungsrätin Beatrice Simon gewählt worden. Da sie ein Doppelmandat vor der Wahl ausgeschlossen hat, wird sie die Kantonsregierung also aller Voraussicht nach verlassen. Das stellt die am Sonntag abgestrafte BDP vor die Herausforderung, für Simon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu stellen.