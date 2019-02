Herr Binggeli, immer mehr Berner Fachhochschulstudenten gehen lieber ausserkantonal studieren als an der BFH. Hat Ihre Schule ein Imageproblem?

Erstens kann man sagen, dass dies nicht für alle Studiengänge gilt. In drei Bereichen (Wirtschaft, Soziale Arbeit, Technik und Informatik; Anm. der Redaktion) ist es tatsächlich der Fall, dass der Kanton Bern für ausserkantonal Studierende mehr Geld ausgibt, als er über Studiengäste einnimmt. Aber wenn man grundsätzlich die Wachstumszahlen anschaut, haben wir eine Zunahme an Studierenden.