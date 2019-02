Verwalten ist nicht seins. SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg nimmt die Dinge gerne selber an die Hand. Dieses Vorgehen hat auch in der Berner Spitallandschaft Spuren hinterlassen.

So verweigerte er etwa dem Spital Zweisimmen Subventionen in Millionenhöhe und stellte den Standort des dortigen Klinikneubaus infrage. Und auch in Biel ist aufgrund seines Eingreifens keine Sanierung des Spitals mehr geplant, sondern ein Neubau an zentraler Lage.