Bern soll in der medizinischen Erforschung von Cannabis eine Vorreiterrolle einnehmen. Das fordern mehrere Grossräte, die im Herbst 2018 dazu eine Motion an den Berner Regierungsrat überreicht hatten. Die sechs Motionäre (2 EDU, 1 SP, 1 SVP, 1 BDP, 1 Grüne) forderten den Regierungsrat auf, einen Lehrstuhl im Bereich der medizinischen Cannabisforschung an der Universität Bern zu schaffen. Auch verschiedene «Finanzierungsoptionen» sollten dabei geprüft werden.