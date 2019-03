Die Ansätze waren für Berner Verhältnisse radikal. So radikal, dass sie später in der Vernehmlassung zerzaust wurden, wie der Regierungsrat am Freitag einräumte. Er hatte zwei Modelle zur Beurteilung vorgelegt, beide hätten stark in die Gemeindeautonomie eingegriffen: Die mildere Variante sah einen sogenannten Fusionsrichtplan vor.

«Wir müssen mit unserer Fusionspolitik so nah bei den Leuten und den Gemeinden sein wie nur möglich.»Evi Allemann, SP-Regierungsrätin

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung hatte den Kanton in verschiedene Raumeinheiten unterteilt. Das wäre so weit gegangen, dass Zusammenschlüsse prinzipiell nur noch innerhalb dieser neuen Grenzen möglich gewesen wären und beispielsweise Rubigen nicht mit Belp und Hasle nicht mit Oberburg hätte fusionieren dürfen. In der härteren Variante hätte der Kanton sogar Grossfusionen verordnen können.

Fusionen bleiben freiwillig

Diese Pläne sind nun vom Tisch. Der Regierungsrat verzichtet sowohl auf den Fusionsrichtplan als auch auf die verbindliche Reduktion auf 150 Gemeinden. Vielmehr hat er nach den zahlreichen kritischen und vermutlich auch erbosten Rückmeldungen eine Kehrtwende eingeleitet. Auch die Tonalität seitens der Regierung klingt partnerschaftlicher als vor einem Jahr: «Radikale Ansätze sind nicht zielführend», sagte Evi Allemann (SP) am Freitag.

Sie hat letzten Juni Christoph Neuhaus (SVP) als Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor abgelöst und war bei der Erarbeitung der ursprünglichen Fusionspläne nicht involviert gewesen. «Wir müssen mit unserer Fusionspolitik so nah bei den Leuten und den ­Gemeinden sein wie nur möglich. Wir müssen das zusammen machen.»

Wie sich die Regierung das vorstellt, steht im Bericht, den der Grosse Rat in der Junisession behandeln wird. Anstelle eines von oben verordneten engen Fusionskorsetts stehen weiterhin die Freiwilligkeit und das Prinzip «von unten nach oben» im Vordergrund. Die Initiative soll also auch künftig von den betroffenen Gemeinden kommen.