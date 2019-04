Regeln für das Buddeln im Untergrund

Wem gehört Untergrund?

Auf diese Entwicklung reagiert nun der Kanton Bern. Am Freitag hat der Regierungsrat das revidierte Gesetz «über das Bergregal und die Sondernutzung des öffentlichen Untergrunds» verabschiedet. In der Herbstsession berät es das Kantonsparlament. Der Begriff «Bergregal» geht auf den Bergbau zurück und meint die Hoheit des Staats über die Ausbeutung des Untergrunds.

Der Staat, das ist in diesem Fall der Kanton. In tieferen Lagen ist der Untergrund in der Schweiz nämlich ein öffentlicher, dem Kanton gehörender Raum. Das Privateigentum an Grund und Boden erstreckt sich also nicht bis zum Erdmittelpunkt. Es gilt nur bis in eine Tiefe, in der laut Gesetz «noch ein schutzwürdiges privates Interesse an einer Nutzung» besteht.

Das bedeutet konkret, dass die oberirdisch wirkenden Kies­abbauer dem Privateigentum unterstehen und somit von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind. Für die unterirdische Gewinnung von Schotter unter dem Därliggrat bei Interlaken – die Berner Baufirma Marti hat dafür ein Gesuch gestellt – ist aber eine Einwilligung des Kantons nötig.

Das neue Gesetz legt nun fest, dass für so eine Nutzung eine Sonderkonzession des Kantons erforderlich ist. Wollen mehrere Interessierte am selben Ort den öffentlichen Untergrund nutzen, erhält derjenige den Zuschlag, dessen Vorhaben dem öffentlichen Wohl am meisten dient. Für die Sondernutzung ist eine Gebühr zu bezahlen, die zum Ausgleich von Nachteilen auch teilweise an die Standortgemeinde gehen kann.