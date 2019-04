Präsident abgewählt – Streit in der Unia eskaliert

Am Samstag eskaliert die Sache endgültig. Die Oberländer Delegiertenversammlung der Unia tagt im Freienhof in Thun. Während draussen die Sonne scheint, kommt es hinter den Türen des Festsaals des Hotels zum Eklat.

Der langjährige Gewerkschaftspräsident der Unia im Berner Oberland, Hans Ulrich Balmer, eröffnet die Versammlung. Er tritt ans Rednerpult, büschelt seine Notizen und setzt dann zu einer Abrechnung an. Seine Kritik richtet sich direkt an die nationale Spitze der Unia, an die Köpfe hinter der grössten Arbeiterbewegung des Landes.