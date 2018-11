Polizei plant Arrestzellen für 300 Personen

Zur Medienorientierung über das geplante Polizeizentrum in Niederwangen lud der Kanton Bern am Donnerstag ins ehemalige Swisscom-Hochhaus an der Grenze von Bern zu Ostermundigen. Derart in die Höhe ragen wie der mächtige Betonklotz beim Schosshaldenfriedhof wird der Neubau zwar nicht, trotzdem plant die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion einen stattlichen Prestigebau.