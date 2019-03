Kurz nach 3.45 am Samstagmorgen erhielt die Kantonspolizei die Meldung, ein Mann habe soeben versucht, in ein Haus an der Schüürlimattstrasse in Port einzudringen und anschliessend die Flucht ergriffen. Kurze Zeit später konnten mehrere Patrouillen den flüchtigen Mann im Bereich der Hauptstrasse in Port anhalten, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.