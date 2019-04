Planungsmehrwert: Mehr Spielraum für Gemeinden

Korrektur gefordert

Das Kantonsparlament überwies in der Folge zwei Vorstösse, die eine Korrektur dieses «gesetzgeberischen Versehens» forderten. Die Vorlage stiess in der Vernehmlassung auf positive Echo, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Die Änderungen im Baugesetz sehen vor, dass die Gemeinden in bestimmten Fällen eigene Regelungen für die Abschöpfung von Planungsmehrwerten erlassen können. Dies betrifft etwa die Freigrenzen oder die Fälligkeit der Abgaben. Ausserdem wird das Verfahren für die Festlegung der Mehrwertabgabe leicht angepasst.

Die Vorlage hält sich laut Regierungsrat eng an die Aufträge aus den beiden Vorstössen. Der Grosse Rat wird das Geschäft voraussichtlich in seiner Herbstsession behandeln.