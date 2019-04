Pläne für Psychiatriezentrum Moutier nun offiziell

Vor zwei Wochen ärgerte sich der Berner Regierungsrat, als das welsche Fernsehen Pläne für ein interjurassisches Psychiatriezentrum in Moutier vorzeitig ausplauderte. Am Donnerstag verkündete er nun, dass er genau dieses Konzept den Psychiatrieanbietern im Berner Jura, in Biel, Bern und Münsingen zur Einschätzung vorlegen werde.