Pflegeexpertinnen sollen Hausärztemangel abfedern

Am meisten machen Judith Gilgen die Beine zu schaffen. Die Pensionärin sitzt auf ihrem Stuhl in der vollgestellten Stube in Koppigen. Die Füsse der klein gewachsenen Frau berühren kaum den Boden, wenn sie normal sitzt. Im Moment aber streckt sie diese nach vorne. In die Richtung von Melanie Inniger.