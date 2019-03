Die Wahlen im Kanton waren letztes Jahr und sind somit längst vergessen. Inzwischen hat der politische Alltag Einzug gehalten. Und zumindest in einem brisanten Dossier macht der Regierungsrat auch in neuer Besetzung keine gute Figur: in der Kiesaffäre. Seit Jahren beschäftigen die vermeintlich überhöhten Preise für Kies die Berner Politik.

Die Wettbewerbskommission des Bundes (Weko) ermittelte mehr als vier Jahre, auch die kantonale Finanzkontrolle nahm sich der Thematik an und äusserte 2017 in ihrem Bericht die Vermutung, es bestehe im Kanton Bern ein Kieskartell. Diese Woche doppelte die Weko nach und verurteilte die Firmen Alluvia und Kästli zu Bussen von zusammengezählt 22 Millionen Franken.

Spätestens jetzt wäre ein Regierungsrat gefragt, der hinsteht, Entschlossenheit demonstriert und handelt. Die Regierung um Justizdirektorin Evi Allemann (SP) und Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) gibt jedoch eher das Bild ab, in diesem Dossier handlungsunwillig zu sein.

So absorbieren die unklaren Zuständigkeiten nach wie vor unnötig Energie und Zeit. Bald ist es zwei Jahre her, seit die Finanzkontrolle in ihrem Bericht bemängelt hatte, dass sowohl die Bau- als auch die Justizdirektion im Kiesbereich zuständig sind.

Die Problematik dieser Schnittstellen anerkannte auch Neuhaus. Damals war er Justizdirektor, mittlerweile hat er als Baudirektor die Nachfolge von Barbara Egger (SP) angetreten. Jetzt anerkennt er die Doppelspurigkeiten abermals als Schwäche, will sie aber erst aufheben, wenn das Bundesverwaltungsgericht über die Weko-Busse entschieden hat.