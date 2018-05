Pädophiler sitzt wieder in Haft

Endlich frei! Am 12. Mai 2017 war es so weit: Ein heute 57-jähriger Mann wurde aus dem Massnahmenvollzug entlassen. Genau elf Jahre war er eingesperrt. Verurteilt worden war er zu 35 Monaten wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern. Die Gefängnisstrafe wurde aber zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben. Die Therapie wurde zweimal verlängert.

Die Freiheit jedoch war nur von kurzer Dauer. Aktuell führt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ein Strafverfahren gegen den Mann wegen Verdachts auf Pornografie. Bei verschiedenen Hausdurchsuchungen wurden mehrere Hundert Dateien mit kinderpornografischem Material sichergestellt. Zudem ist der Mann einer Chatgruppe ­bei­getreten, in der Kinderpornografie ausgetauscht wird. Seit dem 9. März sitzt er wieder in Untersuchungshaft.

Das wird aus einem Urteil des Bundesgerichts ersichtlich, das eine Beschwerde des Festgenommenen abgewiesen hat. Er wehrte sich gegen die Untersuchungshaft, die vorläufig bis zum 1. Juni angeordnet ist.

Für das Bundesgericht ist diese Haftdauer an­gesichts der Umstände – Vorstrafen, Rückfallgefahr, Verhalten nach der bedingten Entlassung, Schwere der ­Vorwürfe – verhältnismässig.

Einzigartiger Fall

Denn vor gut einem Jahr sorgte der einzigartige Fall des Mannes für Schlagzeilen. Im April 2017 musste er sich am selben Tag gleich zweimal vor Gericht verantworten. Am Vormittag vor dem Obergericht, am Nachmittag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Beide Male ging es um die Verlängerung der stationären Therapie.

Das Obergericht befasste sich zum vierten Mal mit der gleichen Angelegenheit. Das Bundesgericht hatte zuvor drei Rekurse des Verurteilten wegen Verfahrensmängeln gutgeheissen, was zu einem Pingpong zwischen den beiden Gerichten führte. Das Spiel endete jedoch zuungunsten des Pädophilen, die Therapie wurde verlängert.

Rückfallgefahr

Besser lief es für den Mann an jenem Nachmittag am Regionalgericht. Dieses lehnte die Verlängerung der Massnahme bis Ende 2017 ab. Dabei sparte das Gericht nicht mit Kritik an den Vollzugsbehörden. Im Urteil ist von einem hoch problematischen Verhalten die Rede.

Der Verurteilte habe nicht jene Therapie erhalten, die von den Spezialisten skizziert worden sei. Seine Anliegen seien «prinzipiell» abgewiesen worden. Das Ziel sei nicht mehr eine bedingte Entlassung gewesen, sondern der Sicherheitsgedanke.

Für das Regionalgericht war eine weitere Verlängerung nicht vertretbar, der «massive Eingriff in die Freiheitsrechte nicht mehr durch den Sicherheitsanspruch der Allgemeinheit aufgewogen».

Der Staatsanwalt hatte zuvor auf das gemäss Gutachten nach wie vor bestehende moderate bis deutliche Rückfallrisiko für pädo­sexuell motivierte Straftaten ­hingewiesen.

Berner zeigten ihn an

Der Bewährungs- und Vollzugsdienst des Kantons Bern (BVD) hatte den Mann daraufhin mit zahlreichen Auflagen bedingt entlassen. So wurde ihm etwa verboten, Kontakt zu und Tätigkeiten mit Kindern aufzunehmen. Und er erhielt die Verpflichtung, internetfähige Geräte zu melden.

Bereits Mitte August zeigte der BVD den Mann wegen illegaler Pornografie an, wie aus einem Entscheid des Appellationsgerichts Basel-Stadt hervorgeht. Dort listet das Gericht eine Reihe von Vorfällen auf, die auf eine Gefahr von sexuellen Übergriffen hinweisen. Es wird an dieser Stelle verzichtet, auf die Details einzugehen.

Abwärtsspirale

Der Mann war 1997 im Kanton Freiburg wegen sexueller Handlungen mit Kindern zu einer ­bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. 2005 wurde er erneut verhaftet. In der ersten Phase bis 2012 gab es kaum therapeutische Erfolge.

«Der Eingriff in die Freiheitsrechte ist nicht mehr durch den Sicherheitsanspruch aufgewogen.»Regionalgericht

Danach zeichneten sich deutliche Fortschritte ab. Bei der Verlängerung der Massnahme 2014 empfahlen die Gutachter Vollzugslockerungen. Die Behörden entschieden jedoch anders. Der Mann geriet in eine Abwärtsspirale, wegen Aussichtslosigkeit stellte die Vollzugsbehörde 2015 einen Antrag auf Verwahrung. Im März 2016 kehrte er nach elf Monaten im Gefängnis ins Massnahmenzentrum zurück.

Über den aktuellen Stand des Verfahrens machen sein Verteidiger, die Staatsanwaltschaft Basel und die Berner Vollzugsdienste keine Angaben. So ist offen, ob er Anfang Juni aus der Unter­suchungshaft entlassen wird. Bei einer erneuten Verurteilung könnte ihm aufgrund der einschlägigen Vorstrafen eine Verwahrung drohen.

