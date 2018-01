No Billag: Das sind die Folgen im Kanton Bern

Die No-Billag-Initiative greift in erster Linie die SRG an. Im Fahrwasser der Initiative schwimmen jedoch auch 34 Privatradios und Regionalfernsehsender im ganzen Land um ihre Existenz. Bei einem Ja zur Initiative müssten sie künftig auf ihre Gebühren­einnahmen verzichten. Es geht um total 67,5 Millionen Franken pro Jahr, ab 2019 ist – bei einer Ablehnung der Initiative – gar eine höhere Ausschüttung für die privaten Stationen vorgesehen. Bei einer Annahme dagegen müssten womöglich diverse Sender ganz geschlossen werden.

Im Kanton Bern in den Ge­bührentopf greifen dürfen die Radiosender BeO im Oberland, BNJ FM (RJB) im Berner Jura, Canal 3 im Seeland, Neo 1 im Emmental und der alternative Sender Rabe in der Stadt Bern. Zudem erhalten die TV-Stationen TeleBärn und TeleBielingue für ihren Betrieb Gebührengelder. Insgesamt erhalten die sieben Sender aus dem Kanton Bern aktuell zusammen 13,5 Millionen Franken.

Zum Vergrössern anklicken

Gebührengelder erhalten neben der SRG vor allem Radiosender, die in peripheren beziehungsweise ländlichen Ge­bieten operieren. Dort ist das wirtschaftliche Potenzial für eine privatwirtschaftliche Finanzierung in der Regel ungenügend. So ist es auch zu erklären, weshalb die beiden kommerziellen Stadtberner Privatradios Energy und Bern 1 kein Anrecht auf Gelder aus dem Gebührentopf haben: In der Hauptstadtregion sollten sie gemäss Bundesrichtlinien in der Lage sein, die nötigen Betriebsgelder auf dem Werbemarkt zu generieren.

Bei den privaten TV-Sendern ist der Bund kulanter. Weil die Produktion von TV-Sendungen teurer ist, hat der Bundesrat schweizweit flächendeckend Konzessionen mit Anrecht auf Gebührengelder vergeben. Insgesamt sind es dreizehn.

Wer Gebührenanteile bezieht, muss einen Leistungsauftrag erfüllen und zu den Hauptsendezeiten Informationsleistungen zu Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport erbringen.

Die Privatradio- und Regionalfernsehverbände (VSP, RRR, ­TeleSuisse und Unikom) rufen zu einem Nein zur No-Billag- Initiative auf. Ein Ja würde das Ende des regionalen Service pu­blic bedeuten, warnen sie. Denn Regionalfernsehsender und Regionalradios ausserhalb der grossen Agglomerationen liessen sich im Durchschnitt lediglich zu 50 Prozent aus dem Markt finanzieren.

Private sind skeptisch

Die Initianten erklären, dass eine Schwächung der SRG Platz frei geben würde auf dem Werbemarkt für Konkurrenten. Die ­Privatradiomacher glauben nicht daran: «Der Werbemarkt wird von uns seit über dreissig Jahren bearbeitet. Es ist eine Illusion der Initianten, die fehlenden Gebührenanteile durch mehr Werbung zu kompensieren», sagt Martin Muerner, Geschäftsleiter von Radio BeO und Vizepräsident des Verbands Schweizer Privat­radios.

Auch Kundenabos statt Gebühren seien keine Option ­dafür, einen regionalen Service public in allen Regionen der Schweiz zu erhalten, ergänzt Marc Friedli, Geschäftsführer von TeleSuisse. Bisherige Versuche mit freiwilligen Kundenabos ­seien ernüchternd ausgefallen.

SRG anders einschränken

Der Privatradioverband, dem auch grosse Sender in den Zen­tren angehören, spricht sich speziell auch gegen einen weiteren Punkt der Initiative aus. Nämlich gegen Absatz 3, der eine Ver­steigerung aller Konzessionen verlangt. Denn vermutlich müssten sie sich auf ein Kräftemessen mit grossen, ausländischen Medienkonzernen einlassen. Allerdings wollen auch die Schweizer Regionalradios und -fernsehen die SRG in die Schranken weisen. Dies könne per Gesetz und Konzession erfolgen. Dafür brauche es keine radikale Initiative, die das Mediensystem zerstöre.

Bei der SRG arbeiten aktuell insgesamt rund 6100 Personen. Allein im Kanton Bern sind es 876 Mitarbeitende. Sie sind insbesondere im Informationszen­trum für alle Sender von Radio SRF in Bern tätig sowie im Bundeshaus, bei Swissinfo, Swiss TXT und der SRG-Generaldirektion. (Berner Zeitung)