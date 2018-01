«Nicht an der Basis vorbei»

Beispiel No Billag: Der SVP-Kantonalvorstand hatte beschlos­sen, der Delegiertenversammlung (DV) die Ablehnung der SRG-kritischen Initiative zu empfehlen. Am Montag an der DV sprach sich jedoch eine überwältigende Mehrheit für die Initiative aus.

Beispiel Lehrplan 21: Der Parteivorstand hatte im Vorfeld der DV entschieden, die Initiative «Lehrpläne vors Volk» abzulehnen. Die Delegierten fassten dann aber ähnlich deutlich wie bei No Billag die Ja-Parole.

Gleich zweimal am selben Abend hat die SVP-Basis bei wichtigen Themen den Parteivorstand überstimmt. Ein Zeichen dafür, dass die Spitze an den Mitgliedern vorbeipolitisiert? «Auf keinen Fall», sagt Kantonalpräsident und Nationalrat Werner Salzmann dezidiert.

Er glaubt vielmehr, dass gerade bei der No-Billag-Initiative die Meinungen von Vorstand und Basis in der Realität sehr nahe beieinander lägen: «Wir hatten an der entscheidenden Vorstandssitzung sehr viele Absenzen.» Wegen Krankheit und Sitzungen mit Nationalratskommissionen habe fast die Hälfte des 36-köpfigen Vorstandes die Parolenfassung verpasst. «Wären alle da gewesen, wäre es wohl schon im Vorstand auf ein Ja zur Initiative hinausgelaufen», so Salzmann. So habe etwa Nationalrat Adrian Amstutz, der mächtigste Wortführer des Ja-Lagers innerhalb der Berner SVP, an besagter Sitzung gefehlt.

Dem SVP-Vorstand gehören die Geschäftsleitung, alle Nationalräte, die beiden Regierungsräte, jene Grossräte, die die internen Sachkommissionen präsidieren, sowie fünf freie Mitglieder an.

Dass der Vorstand auch bei der Lehrplaninitiative anderer Meinung war als später die Delegiertenversammlung, ist für Salzmann kein Beinbruch: «Das kann immer wieder vorkommen.» Es liege manchmal in der Natur der Sache, dass die Vorstandsmitglieder, die die Geschäfte oft aus dem Ratsbetrieb kennen, ein Sachgeschäft anders beurteilten als die Parteibasis. (Berner Zeitung)