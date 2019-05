Neustrukturierung des Berner Asylwesens nimmt erste Hürde

Anträge auch zu zweitem Gesetz

Ebenfalls mit 9 zu 6 Stimmen stimmte die Sicherheitskommission des bernischen Grossen Rats der Totalrevision des EG AIG und AsylG zu. Für die Mehrheit der Kommission wird mit dem Gesetz eine gute Grundlage geschaffen, um die rechtskräftigen Entscheide zur Ausreise aus der Schweiz vollziehen zu können.

Das Gesetz sorge für gerechte und angemessene Rahmenbedingungen für die betroffenen Personen, findet die Kommissionsmehrheit, und ermögliche es, auf spezifische Bedürfnisse einzugehen. Eine knappe Kommissionsmehrheit möchte im Gesetz präzisieren, dass Eltern mit Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren nicht in Ausschaffungshaft genommen werden dürfen.

Das Gesetz sei zu repressiv und der Schutz von Kindern und besonders verletzlichen Personen generell ungenügend geregelt: Das findet hingegen die Kommissionsminderheit. Der Spielraum im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben hätte weiter genutzt werden müssen, namentlich um der Kinderrechtskonvention besser gerecht zu werden.

Die Kommissionsminderheit wird eine Reihe von Änderungsanträgen vorbringen. Sie will beispielsweise erreichen, dass Familien, in denen mindestens ein Kind die Volksschule besucht, bis zur Ausreise nicht in eine Nothilfeunterkunft umziehen muss.