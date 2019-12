Neues Integrationsmodell im Berner Asylwesen

Im bernischen Asylwesen kommt künftig ein neues Integrationsmodell zum Zug. Der Grosse Rat hat das Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich zu Ende beraten.

Im Zentrum des neuen Modells steht der Grundsatz «Fördern und fordern». So wird zum Beispiel der Umzug von einer Kollektivunterkunft in eine Wohnung ans Sprachniveau und an eine Erwerbstätigkeit gebunden. Diesen Grundsatz hat das Parlament in zweiter Lesung bekräftigt.