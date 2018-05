«Neue Wirte unterschätzen den Beruf brutal»

Herr Bumann, weshalb müssen traditionsreiche Landgasthöfe für immer schliessen?

Daniel Bumann: Wenn ein Wirt jahrzehntelang das Gleiche macht und keine Ideen hat, hat er verloren. Man muss aktiv und innovativ bleiben und sich den Bedürfnissen der Gäste anpassen. Auch die Nachfolge muss früh­zeitig geregelt werden. Grosse, ­alte Landgasthöfe sind aber tatsächlich teuer zu unterhalten oder schwierig umzubauen, wenn sie denkmalgeschützt sind.

Und weshalb gehen viele neu eröffnete Betriebe wieder ein?

Weil viele neue Wirte den Beruf brutal unterschätzen. Sie wollen einen Traum leben und sind sich nicht bewusst, wie viel einem diese Branche abverlangt.

Es reicht nicht, dass man gastfreundlich ist oder einen guten Braten hinbekommt. Man ist auch Psychologe, Pädagoge, Handwerker, Architekt, Florist, man muss fachlich gut ausgebildet sein, etwas von Werbung verstehen und die Buchhaltung im Griff haben.

Was machen diejenigen Be­triebe gut, bei denen es läuft?

Sie bieten etwas an, das nicht jeder anbietet. Es macht wenig Sinn, wenn man der Dritte im Dorf ist, der Cordon bleu auf der Karte hat. Und wenn, dann muss es das beste Cordon bleu im Dorf sein. Das Wichtigste ist, dass man ein klares Konzept hat für seinen Betrieb. Man muss wissen, wen man ansprechen will.

Was ist die Grundvoraussetzung dafür, erfolgreich ein Restaurant zu betreiben?

Das Handwerk muss man ver­stehen, daran führt kein Weg ­vorbei. Ich bin dafür, dass man die Grundausbildung verschärft. Nicht jeder soll ein Restaurant eröffnen dürfen. Es gibt ja diesen Spruch: Wer nichts wird, wird Wirt. Das ist Blödsinn. Die Gastronomie darf kein Auffangbecken sein für gescheiterte Existenzen.

Sie raten Gastronomen auch, das Einfache zu pflegen. Wieso?

Junge Berufsleute sind oft dazu verleitet, zu kunstvoll zu kochen und zu inszenieren. Aber die Kundschaft will nicht nur Kunst, sie will auch Genuss.

Manchmal ist das Einfache naheliegender als das Komplizierte. Die Spitzengastronomie hat ihren Reiz und ihren Markt. Aber es kann nicht jeder ein Caminada sein.

Man muss also kein Spitzenkoch sein, um Erfolg zu haben?

Nein. Viele Nachahmer haben weder das Können noch die Mittel, um auf diese Ebene zu ge­langen. Also scheitern sie. Sie würden besser Ghackets mit Hörnli und Apfelmus servieren, aber das dafür richtig gut.

«Wenn einer nicht fähig ist, Pommes frites gut hinzubekommen, ist es kein Verlust, wenn er seine Beiz schliessen muss.»Daniel Bumann

Auch Schnitzel und Pommes frites gehen. Aber solche einfachen Gerichte müssen dann perfekt zu­bereitet sein. Die Pommes frites am besten hausgemacht. Wenn ich so durchs Land ziehe und sehe, wie viele Restaurants miserable Pommes frites servieren!

Das nervt Sie offensichtlich . . .

Ja. Wenn einer nicht fähig ist, so etwas Einfaches gut hinzubekommen, dann ist es kein Verlust, wenn er seine Beiz schliessen muss.

Wie geht es aus Ihrer Sicht der Gastronomie in der Schweiz?

Wir haben allgemein viele gute und hochwertige Gastgewerbebetriebe – auch im Kanton Bern. Aber die Branche hat sich ge­wandelt, und dem muss man sich als Gastronom anpassen können.

Was ist anders geworden?

Die Arbeitsstruktur hat sich verändert. Statt nach der Arbeit direkt in der Dorfbeiz ein Feierabendbier zu trinken, pendeln die meisten erst einmal heim. Hobbys sind wichtiger geworden.

Am Wochenende brunchen viele lieber, als auswärts einen Sonntagsbraten zu essen. Das Leben hat sich von der Gastronomie wegbewegt, die noch immer das Gleiche anbietet wie vor zwanzig Jahren.

Wie können Gastronomen darauf reagieren?

Wenn du merkst, dass du ausschliesslich Speisegäste hast, musst du deine Öffnungszeiten auf sie ausrichten. Du musst nicht den ganzen Tag im Lokal präsent sein, damit mal einer einen Kaffee trinken kommt. Das macht betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Oder aber: Man eröffnet ein Café und hat am Abend zu.

Sie sagen auch, viele Gastro­nomen könnten nicht rechnen.

Wenn ich sehe, dass in einem Lokal ein Viergangmenü 36 Franken kostet, dann kann das längerfristig nicht aufgehen. Man kann sich entscheiden, günstige Menüs anzubieten, aber dann muss auch der Aufwand stimmen. Das heisst: Statt vier Gänge gibt es einen Saisonsalat und ein einfaches Hauptgericht, und das kann dann 20 Franken kosten.

Würden Sie jemandem raten, in die Gastronomie einzusteigen?

Ja. Aber er braucht eine solide Ausbildung und den Willen, mehr zu leisten als in einem anderen Beruf. Ich empfehle auch keinem, allein einen Betrieb zu übernehmen. Ein Partner oder eine Partnerin, die das Vorhaben mitträgt, ist eine grosse Unterstützung.

Die Arbeitszeiten in der Gastrobranche sind aber nicht gerade attraktiv.

Ich bin sicher, dass man den Beruf durch eine bessere und ge­zieltere Organisation für neue Generationen attraktiver machen kann. Jüngere Berufsleute wollen heute nicht mehr von frühmorgens bis in die Nacht ­hinein im Betrieb sein. Damit haben sie auch recht. Auch in der Gastronomie muss eine gewisse Lebensqualität möglich sein.

In welchen Restaurants sind Sie selber am liebsten?

Dort, wo ich mich willkommen fühle, wo ich spüre, dass mit Herz und Leidenschaft gearbeitet wird. Ich sehe an Details, ob ein Betrieb eine Seele hat und gut geführt wird. Das kann in unterschiedlichen Kategorien sein. Ich habe schon aus ganz einfachen Beizli wunderbare Erlebnisse heimgenommen und aus Tophäusern nicht.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)