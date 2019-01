Das neue Berner Energiegesetz fördert aus Sicht der Gegner die Bürokratie statt die Energieeffizienz. Die Revision brächte bloss starre Vorschriften und Verbote. Das erklärten Vertreter des Nein-Komitees am Montag vor den Medien in Bern. Die kantonalen Stimmberechtigten entscheiden am 10. Februar.